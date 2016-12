Montella dedica Supercoppa a presidente

ROMA, 23 DIC - "E' una vittoria che dedichiamo al presidente che fortemente la voleva": sono le prime parole di Vincenzo Montella dopo la vittoria del Milan sulla Juventus che ha portato la 7/a Supercoppa della storia nella bacheca rossonera. "Siamo partiti un po' contratti - le sue parole alla Rai a fine match - abbiamo pagato l'inesperienza nel disputare certe partite, ma poi abbiamo preso la partita in mano e abbiamo meritato di vincere. Sono felice soprattutto per i ragazzi - aggiunge - dopo una vittoria del genere possiamo credere ancora di più nei nostri mezzi. Oggi, nonostante giocassimo contro una grande squadra, abbiamo meritato la vittoria. Sono contento anche per il presidente Berlusconi che puntava tantissimo a questa vittoria".