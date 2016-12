Supercoppa: Bonaventura, grazie anche a Mihajlovic e Brocchi

ROMA, 23 DIC - "Contento per il gol del pareggio, abbiamo giocato una grande partita. Siamo felicissimi, perché in questi anni abbiamo sofferto e questa gioia ci ripaga per tanti anni di lavoro. Ho segnato un gol da attaccante, anche Montella li faceva, sono contento per come è andata". Lo ha detto, alla Rai, Giacomo Bonaventura, commentando la vittoria nella finale della Supercoppa italiana del Milan sulla Juventus, a Doha. "C'è da ringraziare Montella, ma anche Mihajlovic, che ci ha portato in finale della Coppa Italia. E non dimentichiamo Brocchi - ha concluso l'autore del gol dell'1-1 -. Merito anche del lavoro magari meno visibile di altre persone. Questa è una grande gioia, ma adesso dobbiamo crescere partita dopo partita".