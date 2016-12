A Norcia primo container collettivo

NORCIA (PERUGIA), 23 DIC - A Norcia è operativo il primo container collettivo. Sono 13, quindi, le famiglie che dormiranno nella struttura da 48 posti letto e non più nelle tende. Altri due blocchi (sempre da 48 posti) sono poi in fase di ultimazione: uno sarà consegnato il 27 dicembre e l'altro entro fine anno. Nei container collettivi le camere sono da tre e quattro persone, con refettorio, bagni e docce in comune. "Abbiamo dato priorità a chi sta nelle tende e a alle famiglie con persone anziane e bambini", ha detto l'assessore comunale, Giuseppina Perla. "Questa è solo una soluzione di passaggio tra la sistemazione in tenda e quella nelle casette di legno", ha sottolineato il sindaco Nicola Alemanno. "Dopo solo un mese e mezzo dalla scossa - ha proseguito -, possiamo dire di avere dato alle persone una soluzione abitativa dignitosa e sicuramente più calda della tenda". Alla cerimonia di consegna anche Leonardo Cenci dell'associazione Avanti Tutta Onlus, vestito da Babbo Natale.