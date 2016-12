Roma: Spalletti "Uniti e sarà Natale tutti i giorni"

ROMA, 23 DIC - "Se riusciamo ad essere uniti e coinvolti in quello che ricerchiamo possiamo far diventare tutti i giorni Natale". Il successo col Chievo fa chiudere l'anno col sorriso a Luciano Spalletti: dopo il ko con la Juve la sua Roma "ha fatto un passo avanti sotto l'aspetto della maturità": un ruolo importante lo può avere nell'inseguire traguardi importanti il pubblico. "E' un bel Natale perché ieri abbiamo visto lo stadio festante, abbiamo fatto una buona partita e lavorato nella maniera corretta. Avevamo detto di non farci travolgere dalla sconfitta. E' stato un passo avanti sotto l'aspetto della maturità - aggiunge Spalletti -. La partita contro la Juventus si può sbagliare, con Empoli e Cagliari dobbiamo portarle a casa. I complimenti vanno fatti ai giocatori, questo è un gruppo bello ed importante. Secondo me ci si è messo un po' a carburare, ora siamo molti più forti dell'inizio".