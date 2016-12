Berlino: media, 007 Marocco avvisarono tedeschi piani Amri

BERLINO, 23 DIC - I servizi segreti marocchini (Dst) "hanno trasmesso un'informativa ai colleghi tedeschi del Bnd il 19 settembre scorso, nella quale mettevano in guardia ufficialmente sulla radicalizzazione di Anis Amri". Lo scrive Mondafrique, portale di notizie dal Nord Africa, citando "fonti qualificate dei servizi occidentali". Amri si "preparava a entrare in azione", scrivono i 007 marocchini anche in una seconda informativa dell'11 ottobre. "E' stato in contatto con un russo e un altro marocchino dell'Isis a Dortmund".