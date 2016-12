Morto 82enne colpito con acido da moglie

MILANO, 23 DIC - E' morto l'82enne aggredito giovedì sera dalla moglie di 74 anni che gli ha gettato addosso dell'acido e lo ha colpito poi con un martello nel loro appartamento di via Breno 7, a Milano. La donna è stata arrestata. Ieri sera una Volante della Polizia è intervenuta su segnalazione di un vicino di casa che aveva sentito delle invocazioni di aiuto provenire dal piano di sopra. Agli agenti che hanno bussato alla porta, la donna ha risposto: "Andate via, non vi apro, la deve pagare". Poi, con l'aiuto dei vigili del fuoco, sono entrati nell'appartamento hanno sentito un forte odore di quello che si è rivelato poi essere del disgorgante e hanno trovato l'uomo agonizzante con il volto completamente bruciato. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Niguarda dove è poi morto, mentre la donna è stata ricoverata nel reparto di psichiatria del San Paolo. Secondo quanto riferito dalla figlia, i due vivevano da separati in casa da anni e la donna aveva già avuto bisogno di cure psichiatriche nel passato.