Berlino: Mattarella fa auguri ad agenti

ROMA, 23 DIC - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiesto al Ministro dell'Interno, Marco Minniti, di far pervenire le sue più vive congratulazioni ai due agenti della Polizia di Stato per la professionalità e il coraggio dimostrati nell'operazione di questa notte a Sesto San Giovanni. Il Capo dello Stato ha chiesto inoltre al Ministro dell'Interno di far pervenire all'agente rimasto ferito, gli auguri di pronta guarigione.