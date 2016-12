Grillo, immigrazione fuori controllo

ROMA, 23 DIC -"Due agenti della polizia", "stanotte hanno rischiato la loro vita durante un banale controllo di documenti. L'uomo che avevano fermato era l'assassino di Berlino che ha subito estratto la pistola ferendo" un agente. L'altro, "poliziotto in prova e con appena 9 mesi di servizio, ha reagito a sangue freddo, ha sparato e ha ucciso il terrorista. Due eroi, che hanno rischiato di diventare due nuovi santi laici. Tutta l'Italia, tutta l'Europa sono grate a questi due ragazzi. Io personalmente mi sento in dovere di ringraziarli e abbracciarli, specialmente" l'agente "che ora si trova in ospedale con una spalla forata". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog aggiungendo pero' che "e' folle che due agenti ordinari debbano essere messi a repentaglio e ritrovarsi ad avere a che fare con un terrorista ricercato da mezza Europa. Questo accade perche' la situazione migratoria e' ormai fuori controllo".