Rivera, Pellegri? E' già pronto

ROMA, 23 DIC - "Speriamo che si possa continuare a battere questi record, vuol dire che si torna a credere nei settori giovanili. Complimenti al ragazzo, è una buona notizia per il nostro calcio ed e' importante che come oggi si continui a credere nei giovani". Parola di Gianni Rivera che saluta con favore il nuovo Golden Boy del calcio italiano, il genoano Pietro Pellegri all'esordio in Serie A a 15 anni (con il record di Amadei battuto per un giorno). "Se ieri è entrato in campo vuol dire che poteva farlo. Non è troppo presto, è già pronto e - conclude Rivera - speriamo che si ricominci a puntare sui settori giovanili. E' davvero una buona notizia".