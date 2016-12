Istat: boom ingressi per asilo in Italia

ROMA, 23 DIC - Negli ultimi due anni gli ingressi per asilo e motivi umanitari in Italia hanno assunto dimensioni mai raggiunte negli ultimi 9 anni, passando da 9.971 nel 2007 a 67.271 nel 2015. Lo rileva l'Istat nel Report su permessi di soggiorno per asilo e protezione. Anche il peso relativo dei nuovi permessi rilasciati per asilo e protezione umanitaria è cresciuto notevolmente, passando dal 3,7% (2007) al 28,2% (2015). Contemporaneamente si è fortemente ridotto il peso dei permessi rilasciati per motivi di lavoro (dal 56,1% al 9,1%).