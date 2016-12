Simeone, potrei rinnovare con l'Atletico

MILANO, 23 DIC - "Ho un contratto con l'Atletico fino al 2018 e da quando ho detto con naturalezza che un giorno guiderò l'Inter, tutti mi vedono via da Madrid. Ma il mio contratto può essere rinnovato": lo dice Diego Simeone in un'intervista a Marca. "Sarà difficile - aggiunge il tecnico dei 'colchoneros' - trovare una squadra migliore nel mio futuro di allenatore. Quindi perche' non dovrei continuare a legarmi ad un luogo che mi piace e dove mi vogliono?". Simeone spiega anche le motivazioni che hanno portato ad inizio stagione a rinegoziare il suo contratto che scadrà nel 2018 e non del 2020 come da accordi precedenti: "Penso sia stata la decisione migliore che potessimo prendere pensando al bene dell'Atletico. Mi devo impegnare per il rinnovo e se il club vorrà contare ancora su me e il mio staff potremo continuare insieme".