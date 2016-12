Uccisero cane a bastonate, assolti

BRESCIA, 23 DIC - Il Tribunale di Brescia ha assolto padre e figlio, Giacomo e Domenico Romelli, i due pastori di Breno, in Vallecamonica, che erano accusati di aver ucciso un cane a bastonate. Scena che era stata fotografata da un passante. L'accusa aveva chiesto la condanna per entrambi ad un anno e undici mesi. Sono stati assolti perché il fatto non sussiste.