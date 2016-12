Banche: Boccia, decreto nelle prossime ore in Parlamento

ROMA, 23 DIC - "Ora lavoriamo tutti insieme senza inutili polemiche. Dal 2007, anno di inizio della crisi al 2015, le sofferenze sono passate da 40 mld a 200 mld. L'errore di tutta la politica sta nel non aver avuto il coraggio di dire e fare cose scomode quando andavano fatte e di non aver capito in tempo che la lunga crisi avrebbe minato anche parte del sistema bancario". Lo afferma Francesco Boccia, presidente della commissione Bilancio della Camera, a Radio Anch'io. "Le decisioni prese ieri in Cdm erano necessarie", spiega. "Ora è necessario lavorare tutti insieme per sostenere nel miglior modo possibile l'impianto di intervento dello Stato. Il decreto - conclude - arriverà in queste ore anche in Parlamento e capiremo come sarà possibile dare un contributo ulteriore sul testo. È compito di tutti rassicurare gli italiani sulla solidità del nostro risparmio ribadendo che lo Stato quando si presenta la necessità c'è, interviene, è presente ed è inflessibile con chi sbaglia".