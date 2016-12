Mps: non raccolti ordini sufficienti per 5 mld

MILANO, 22 DIC - Nell'operazione per il salvataggio di Mps non sono stati raccolti ordini di investimento sufficienti a raggiungere la somma di 5 miliardi di euro, necessaria a consentire il deconsolidamento dei non performing loan e il raggiungimento degli altri obiettivi di rafforzamento patrimoniale posti a base dell'operazione. Lo spiega la banca. L'istituto senese specifica poi che le obbligazioni subordinate di Mps conferite in adesione alle offerte Lme saranno restituite ai rispettivi portatori. Mps segnala inoltre che il mancato perfezionamento dell'aumento di capitale comporta il venir meno anche dell'operazione di cartolarizzazione definita nel contesto dell'operazione, e del complessivo esercizio di liability management su passività subordinate emesse o garantite dalla banca. Gli advisor non riceveranno commissioni. Infine il cda ringrazia i dipendenti "per il grande sforzo profuso al servizio della banca e dei clienti in questo delicato momento della vita dell'istituto". (ANSA).