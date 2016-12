Proposta per abolire omicidio stradale

ROMA, 22 DIC - I senatori e i Deputati di IDEA - Popolo e Libertà, Giovanardi, Quagliariello, Augello, Compagna, Roccella, Piso e Vaccaro depositano al Senato e alla Camera un disegno di legge che modifica le norme della recente legge sull' omicidio stradale, che a suo tempo Matteo Renzi impose con la fiducia al Parlamento. In particolare, si chiede di cancellare le norme che prevedono fino a 18 anni di carcere per chi, sobrio, non drogato e a velocità moderata, provoca un incidente a seguito di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o, a seguito di sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua, passa con il rosso o circola contro mano. "La normativa in vigore infatti - si legge in una nota - ha trasformato milioni di automobilisti in potenziali assassini, con pene spropositate e assurde".