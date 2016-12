Meloni, Raggi ruba Natale ai romani

ROMA, 22 DIC- "Dopo le decorazioni più brutte di sempre, il tristissimo albero di Natale a Piazza Venezia, il no ai mercatini a Piazza Navona e l'annullamento del concertone di Capodanno, oggi il sindaco di Roma Raggi fa ai romani l'ultimo regalo: lo stop ai botti e ai fuochi d'artificio l'ultimo dell'anno. Ora è tutto più chiaro e si spiega la follia della scelta del Campidoglio di promuovere sul suo sito istituzionale il turismo in altre città e capitali europee. La Raggi come il Grinch: vuole rubare il Natale ai romani". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.