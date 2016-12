Lega Pro,danneggiato bus Fondi a Reggio

REGGIO CALABRIA, 22 DIC - Il pullman della squadra del Fondi che ha giocato a Reggio Calabria contro la Reggina nel campionato di Lega Pro girone C, è stato danneggiato da ignoti. Un gesto che il sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà ha definito "gravissimo, contrario ai valori della Reggio sportiva". "Intendo stigmatizzare con forza - continua - il grave episodio che ha portato al danneggiamento dell'autobus della squadra di calcio dell'Unicusano Fondi Calcio, ospite in città per la partita con la Reggina. E' un fatto gravissimo, che di certo non appartiene alla cultura sportiva del rispetto e del fair play che caratterizza i colori amaranto, a partire dalla società fino ai nostri tifosi. A nome della città di Reggio Calabria - aggiunge Falcomatà - voglio esprimere la mia solidarietà al presidente del Fondi, al club e ai suoi tifosi.Ringrazio il Presidente Praticò per aver messo subito a disposizione della squadra ospite un pullman affinché siano garantiti gli spostamenti. Le forze dell'ordine faranno luce sull'accaduto".