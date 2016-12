Mps: chiude in Borsa in calo del 7,48%

MILANO, 22 DIC - Mps chiude la seduta di Borsa in ribasso del 7,48% a 15 euro. Si è concluso oggi il periodo per sottoscrivere l'aumento di capitale dell'istituto. Arrivando alla sede milanese della banca, l'ad Marco Morelli si è limitato a rispondere "adesso c'è il cda poi parliamo" ai giornalisti che gli chiedevano se ci sarà un intervento di Stato e come è andato l'aumento di capitale. Il board è in programma proprio per valutare l'esito dell'operazione di ricapitalizzazione da 5 miliardi.