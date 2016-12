Supercoppa: Montella,serve Milan leggero

MILANO, 22 DIC - Contro una Juventus "abituata a questo genere di partite", le armi del Milan dovranno essere "entusiasmo, leggerezza e incoscienza". E' quanto predica Vincenzo Montella alla vigilia della Supercoppa italiana, a Doha, augurandosi a sua volta di poter affrontare la sfida con una certa spensieratezza, "perché le squadre sono sempre lo specchio del loro allenatore". "Al di là della qualità, la Juventus ha la mentalità vincente, che si crea nel tempo ed è la cosa più difficile. Per noi quello è un obiettivo, siamo sulla strada giusta, e bisogna quanto meno pareggiare l'avversario sul piano dell'agonismo - ha detto Montella, durante la conferenza stampa in Qatar -. Entrambe le squadre sono leggermente superiori a quando abbiamo vinto in campionato a ottobre. Dobbiamo mettere in campo spirito, convinzione, determinazione e qualità, spesso gli episodi favorevoli dipendono dallo spirito".