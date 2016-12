Condannato ex parlamentare Alfonso Papa

NAPOLI, 22 DIC - L'ex deputato del Pdl Alfonso Papa è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione per induzione alla concussione. La sentenza è stata emessa dalla I sezione del Tribunale di Napoli. Il Tribunale ha dichiarato prescritti alcuni reati ed ha assolto Papa da alcuni di imputazione. L'ex deputato e magistrato è stato condannato per due episodi di concussione per induzione ed uno di istigazione alla corruzione. Prescrizione invece per rivelazione di segreto e assoluzione per altri capi di imputazione. Il Tribunale ha disposto l'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici. I pm Woodcock e Carrano avevano chiesto 8 anni di reclusione. "Leggeremo le motivazioni e impugneremo la sentenza. Si era partiti da contestazioni più gravi. Poteva andare peggio, ma poteva andare anche bene". Così l'avvocato Giuseppe D'Alise, che con Carlo Di Casola difende Papa. Secondo il legale nel processo "non vi sono elementi per arrivare a una condanna".