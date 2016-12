Supercoppa:Montella, ritardo non è alibi

MILANO, 22 DIC - "Non ci sentiamo deresponsabilizzati". Vincenzo Montella replica così a Massimiliano Allegri, suo avversario nella Supercoppa italiana. "Se le due società e gli allenatori avevano scelto di partire il 20 dicembre e non il 21 era la cosa giusta - ha notato il tecnico del Milan in conferenza stampa a Doha -. Detto questo, non è dipeso da nessuno, non rappresenta un alibi. La squadra oggi è meno stanca di ieri e domani lo sarà ancora meno. Ma l'organizzazione prevedeva di partire entrambe il 20".