Appello riduce pena Scopelliti a 5 anni

REGGIO CALABRIA, 22 DIC - La Corte d'appello di Reggio Calabria ha ridotto da 6 a 5 anni di reclusione la condanna inflitta all'ex presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti, imputato come ex sindaco di Reggio, per abuso e falso per le vicende legate alle autoliquidazioni dell'ex dirigente comunale Orsola Fallara, suicidatasi nel 2010. Pena ridotta anche per gli ex revisori dei conti Carmelo Stracuzi, Domenico D'Amico e Ruggero De Medici, da 3 anni a 2 anni e 4 mesi. Scopelliti era imputato per presunte irregolarità nei bilanci del Comune tra il 2008 e il 2010. Dopo la sentenza di primo grado, Scopelliti si era dimesso da presidente della Regione Calabria senza aspettare la decadenza ai sensi della legge Severino, con ciò determinando lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale della Calabria. Il pg Alberto Cianfarini, nella sua requisitoria, aveva chiesto la conferma di tutte le condanne.