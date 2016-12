Maugeri, Formigoni: 'Sentenza ingiusta'

MILANO, 22 DIC - "Ritengo ingiusta la sentenza di oggi e la impugnerò, convinto che la mia piena innocenza sarà alfine riconosciuta". Lo dichiara Roberto Formigoni, dopo la condanna a 6 anni. "Sono ovviamente amareggiato ma sereno, una volta di più consapevole della assoluta correttezza del mio operato in tutti i lunghi anni di presidenza di Regione Lombardia", aggiunge, perché "mai, in nessun modo e in nessuna occasione, ho lasciato che interessi personali influissero sulle scelte di governo della cosa pubblica".