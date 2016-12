Berlino, Gabrielli, è minaccia liquida

URBINO, 22 DIC - "Siamo dentro ad una minaccia liquida, indistinta che può arrivare in ogni contesto". Così il capo della Polizia Franco Gabrielli, dopo aver ricevuto il Sigillo d'Ateneo ad Urbino. Si tratta di un terrorismo che mira ai "cosiddetti soft target, ossia chiunque. Il terrore si realizza nel momento in cui ogni cittadino si sente possibile vittima. Siamo tutti obiettivi". "I cittadini hanno il diritto di pretendere che le istituzioni pongano in essere tutto quello che è possibile fare. Ma - ha rilevato - se i cittadini cambiano le loro abitudini, questo è già una sconfitta ed è il principale obiettivo di questi criminali. Continuiamo a vivere le nostre vite. Pagheremo un prezzo, lo hanno già pagato i cittadini di altri Paesi. Lo abbiamo pagato anche noi con un terrorismo endogeno devastante, una criminalità stragista. Ma li abbiamo vinti. Come abbiamo vinto altre battaglie vinceremo anche questa, perché la nostra cultura, società e democrazia è più forte di qualsiasi disegno di morte o terroristico".