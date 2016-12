Supercoppa, Allegri pensa al tridente

TORINO, 22 DIC - Dybala non esclude Mandzukic come spalla di Higuain: contro il Milan i tre attaccanti della Juventus "potrebbero giocare tutti insieme". Massimiliano Allegri mescola le carte alla vigilia della Supercoppa di Doha. "Dipenderà da Pjanic, se giocherà oppure no", spiega l'allenatore bianconero: nel caso in cui il bosniaco smaltisse la botta rimediata nella sfida di campionato contro la Roma, il tridente verrebbe accantonato in favore del 4-3-1-2. In dubbio per domani, oltre a Pjanic, anche Lichtsteiner: "Venivano da acciacchi, sono migliorati e tra oggi e domani deciderò chi schierare in campo anche in vista dei possibili 120' di gioco".