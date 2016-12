Borussia M., Hecking nuovo tecnico

ROMA, 22 DIC - Il Borussia Moenchengladbach ha ingaggiato come allenatore il tedesco Dieter Hecking, ex tecnico del Wolfsburg, per rimpiazzare Andre Schubert, esonerato ieri. Hecking, 52 anni, firmato un contratto che scadrà nel giugno 2019 e, secondo quanto informa il club di Bundesliga, verrà presentato il 4 gennaio. Il campionato tedesco è fermo dopo il turno disputato ieri sera e riprenderà solo il 20 gennaio dopo la pausa invernale per la disputa dell'ultima giornata di andata. Il Borussia, avversario della Fiorentina nei sedicesimi di finale di Europa League, si trova nella parte bassa della classifica, a tre punti dalla zona retrocessione. Starà a Hecking cercare di risollevarne le sorti, provando a dare una sterzata anche alla sua stagione dopo l'esonero subito a metà ottobre a Wolfsburg, squadra che a sua volta si trova nella stessa situazione del Moenchengladbach.