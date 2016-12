Supercoppa, Galliani'spero in rivincita'

MILANO, 22 DIC - Il contrattempo che ha costretto il Milan a raggiungere con un giorno di ritardo Doha, "non deve essere un alibi e non lo invocheremo nel caso in cui dovesse andare male". Lo ha chiarito l'ad rossonero Adriano Galliani, alla vigilia della Supercoppa italiana contro la Juventus, lasciandosi sfuggire un indizio sulla formazione scelta da Vincenzo Montella. "Non si possono avere esperienza e gioventù insieme - ha notato Galliani parlando in Qatar, dopo la visita all'Aspire Academy -. Abbiamo puntato sui giovani, domani sera avremo 7-8 italiani che iniziano, credo 7 ma non voglio svelare la formazione, anche se dicendo 7 si capisce chi gioca. Insomma è bello che ci siano sette italiani". Ricordando i tre precedenti del 2016 contro i bianconeri, l'ad si è augurato che dopo la sconfitta nella finale di coppa Italia il Milan si possa prendere "una rivincita nella Supercoppa".