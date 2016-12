Decaro,credo Renzi si candiderà elezioni

BARI, 22 DIC - "Renzi l'ho sentito l'altro giorno e anche lui sta pensando al fatto di poter stare a casa un po' di tempo come sto facendo in questi giorni io a causa dell'influenza. Io credo che Renzi si riproporrà alle prossime elezioni". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, intervenendo in diretta su Radionorba nel programma 'Puntoit' del direttore delle news Maurizio Angelillo e commentando la foto dell'ex premier mentre fa la spesa al supermercato. "Non credo - ha aggiunto Decaro - che questo governo durerà molto e, indipendentemente da quel che possono pensare i cittadini, alcuni dei quali condividono le scelte di Renzi e altri no, è indubbio che ha dato una spinta a questo Paese". Alla domanda se il ministro del lavoro Poletti debba dimettersi, Decaro ha risposto: "Poletti non deve dimettersi ma deve occuparsi di più della disoccupazione al Sud, che è una delle ragioni del voto contrario dei giovani al referendum".