Garlasco: procuratore,valutiamo atti

(ANSA) PAVIA, 22 DIC - "Solo dopo aver studiato con attenzione i documenti giunti da Milano potremo fare una nostra valutazione che trasmetteremo al gip. Solo a quel punto verrà presa la decisione se aprire o meno una nuova indagine. Sino a quel momento ogni ipotesi rischierebbe di risultare infondata. Prima dobbiamo leggere le carte". Lo ha detto il procuratore di Pavia, Giorgio Reposo, al quale è stato trasmesso il dossier depositato nei giorni scorsi alla Procura generale di Milano dai difensori di Alberto Stasi. Con il dossiere gli avvocati di Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, chiedono di riaprire le indagini, in base al risultato di una consulenza dalla quale emergerebbero tracce del dna di un'altra persona trovato sotto le unghie di Chiara.