Sisma: Mattarella, impegno istituzioni

PORTO SANT'ELPIDIO (FERMO), 22 DIC - "L'impegno delle istituzioni è forte e continuo e non si abbasserà nel tempo". Lo ha detto il presidente della repubblica Sergio Mattarella parlando agli ospiti del camping Holiday di Porto Sant'Elpidio che accoglie circa 500 sfollati dall'entroterra Maceratese che hanno casa inagibile per via del terremoto. "La solidarietà ha bisogno di atti concreti. Le istituzioni si stanno impegnando al massimo per avviare la ricostruzione - ha aggiunto -. Questo sta avvenendo, l'impegno delle istituzioni non si abbasserà nel corso del tempo ma resterà forte e determinato". "Il prossimo Natale e il prossimo Capodanno saranno migliori di questo" ha detto ancora.