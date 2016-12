Anas: finita Salerno-Reggio, chiuso ultimo cantiere

SALERNO, 22 DIC - Oggi, con l'apertura al traffico della Galleria Larìa (Cosenza), si concludono i lavori (avviati 55 anni fa) per la realizzazione della Salerno-Reggio Calabria, percorribile tutta a tre e due corsie per senso di marcia con standard autostradali. Per inaugurarla, il Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio e il Presidente di Anas Gianni Vittorio Armani stanno percorrendo tutto il tracciato, insieme ai giornalisti. Il viaggio si conclude a Villa San Giovanni, alla presenza del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.(ANSA).