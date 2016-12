Salvini, Cav condizionato da Vivendi

ROMA, 22 DIC - "Anche in questo caso le vicende aziendali, personali e familiari prevalgono su ragionamenti più generali. Può essere comprensibile dal punto di vista umano ma non da quello dei cittadini": Matteo Salvini, intervenendo a 24Mattino su Radio 24, spiega così, alla luce della recente vicenda Mediaset-Vivendi, l'atteggiamento collaborativo espresso da Silvio Berlusconi nei confronti del governo. E al Cavaliere, che ieri ha sostenuto che 'il giovane comunista Salvini rimane radicato in lui e molto spesso ha delle uscite che non sono apprezzabili', il segretario della Lega replica: "Berlusconi vede comunisti dappertutto".