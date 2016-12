Berlino: Nyt, Amri in radar 007 Usa e no-fly list

BERLINO, 22 DIC - Anis Amri, il tunisino supericercato per l'attacco al mercatino di Natale a Berlino, "era nei radar delle agenzie di intelligence statunitensi": lo scrive il New York Times citando funzionari americani. "Aveva fatto ricerche online su come fabbricare una bomba e ha comunicato con l'Isis almeno una volta", affermano le fonti. Amri "era nella no-fly list statunitense".