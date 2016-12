Sardegna, sequestrati 4mln giocattoli

CAGLIARI, 22 DIC - Giocattoli, cosmetici, casalinghi, prodotti per l'igiene, articoli per la scuola, addobbi natalizi, ma anche cover per smartphone e articoli elettrici, sono alcuni dei prodotti con marchi contraffatti o pericolosi sequestrati dalla Guardia di finanza in Sardegna nel corso dell'operazione "Natale sicuro" condotta dai comandi provinciali delle Fiamme gialle di Cagliari e Sassari. Complessivamente sono finiti sotto chiave quattro milioni di prodotti che al dettaglio avrebbero fatto finire nelle tasche dei rivenditori otto milioni di euro. Cinque le persone denunciate, tutti cinesi. Elevate sanzioni amministrative per oltre 100mila euro e sequestrato un capannone abusivo. Particolarmente importante il blitz dei Baschi verdi del Gruppo delle Fiamme gialle di Cagliari che hanno individuato nelle campagne di Decimomannu un centro di smistamento della merce contraffatta.