Bayern-Lipsia 3-0, bavaresi in testa

ROMA, 21 DIC - Il Bayern Monaco supera 3-0 la rivelazione Lipsia e chiude la prima fase della stagione in testa (il campionato tedesco ora si ferma per la sosta invernale e riprenderà il 20 gennaio, ndr), con tre punti di vantaggio proprio sull'avversaria di questa sera. La squadra di Ancelotti va in vantaggio dopo 17 minuti con Alcantara. Al 25' il raddoppio di Xabi Alonso. Il Bayern chiude definitivamente i conti alla fine del primo tempo quando Lewandowski, su rigore, fissa il punteggio sul 3-0. tra gli altri risultati della 16/a giornata, spicca la vittoria dell'Herta Berlino (2-0 al Darmstadt. L'Hoffenheimvince 1-0 contro Werder Brema. 1-1 tra Colonia e Bayer Leverkusen, vittoria esterna del Friburgo (2-1 all'Ingolstadt).