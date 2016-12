Pescara: Oddo chiede "prova carattere"

PESCARA, 21 DIC - Concluso il lungo ritiro a Roma, il Pescara ha raggiunto Palermo dove domani affrontera' i rosanero sperando di aver ritrovato tranquillità e compattezza dopo il brutto ko col Bologna. 'Ottimo' il lavoro svolto su campo, così come ha dichiarato il tecnico, Massimo Oddo: "Ci siamo soffermati su alcuni aspetti tecnici, ottima la risposta del gruppo. Ora mi aspetto una risposta di carattere sul campo". "Il Palermo viaggia sulle ali dell'entusiasmo e si batterà al massimo per alimentare le speranze salvezza - ha detto ancora Oddo -, ma se ci credono loro con un solo punto di vantaggio, non vedo il perchè non dobbiamo crederci anche noi".