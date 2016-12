Opera Roma: Carmen, Tosca e Nabucco per stagione Caracalla

ROMA, 21 DIC - Carmen, Tosca e Nabucco. Tre opere super popolari e amate dal pubblico per la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma che si svolgerà alle Terme di Caracalla dal 28 giugno al 9 agosto 2017, per un totale di ventitré serate dedicate alla grande lirica (sette in più di quelle della scorsa stagione), cui si aggiungono due appuntamenti con Roberto Bolle agli inizi di luglio. E non mancheranno, sottolineano dal Teatro dell'Opera di Roma, altre serate extra che verranno annunciate in seguito.