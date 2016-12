Conclusa l'evacuazione di Aleppo est

BEIRUT, 21 DIC - Si è di fatto conclusa l'evacuazione da quel che rimane di Aleppo est, ultimo bastione delle opposizioni armate siriane, raso al suolo e assediato dalle forze governative con il sostegno russo e iraniano. Dopo una giornata convulsa, cominciata con notizie drammatiche di migliaia di persone ferme al gelo in attesa della partenza dell'ultimo convoglio di autobus, in serata è arrivata la notizia dell'atteso accordo raggiunto tra le parti. Il comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) ha annunciato di aver evacuato l'ultimo ospedale di Aleppo est e di essere riuscito a mettere in salvo tutti i civili dell'area che avevano urgente bisogno di cure mediche. L'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus), conferma l'uscita degli ultimi quattro autobus da Aleppo est. Secondo l'Ondus sono 18mila le persone - tra cui 5mila miliziani - evacuati nell'ultima settimana. Il Cicr parla di 25mila persone evacuate.