Cagliari: Rastelli "chiudere bene 2016"

CAGLIARI, 21 DIC - "Mi scuso per non aver parlato nel dopo gara a Empoli - ha esordito il tecnico in conferenza stampa ad Assemini - ma ero molto deluso. Ora dobbiamo guardare avanti. Pensiamo solo a chiudere quest'anno nel miglior modo, con una bella prestazione e una gioia per i nostri tifosi". Così l'allenatore del Cagliari, Massimo Rastelli, alla vigilia dell'ultima sfida del 2016, col Sassuolo al Sant'Elia. I quattro giorni di ritiro sono stati "molto utili - ha detto ancora - ci servivano per capire quali sono i motivi di questa alternanza di prestazioni. Non volevamo avere rimorsi". Un Cagliari che perde Melchiorri e riacquista Murru e Borriello, entrambi però ancora non in condizione ottimale. Gioca di sicuro Capuano in difesa. Spazio probabilmente ad un reparto offensivo tutta tecnica con Di Gennaro sulla trequarti e con Farias e Sau coppia d'attacco.