Mps: fonti, Qatar si tira indietro da aumento capitale

ROMA, 21 DIC - Il fondo sovrano del Qatar, il cui interesse all'aumento di capitale del Montepaschi ne aveva fatto l'anchor investor, il perno della soluzione privata con un investimento quantificato in un miliardo di euro, non avrebbe al momento manifestato disponibilità a partecipare al salvataggio. Lo riferiscono fonti finanziarie, che citano gli sviluppi finanziari della banca, l'andamento dei mercati e le prospettive politiche divenute più incerte. Ad oggi, peraltro, sempre secondo fonti finanziarie, manca una risposta del mercato all'offerta di azioni Mps nella ricapitalizzazione della banca Gli investitori istituzionali avevano tra l'altro indicato come condizioni una massiccia adesione delle conversioni nel liability management e la presenza di un anchor investor di peso. Entrambe queste condizioni non si sono ad ora realizzate. L'offerta istituzionale si chiude domani alle 14.