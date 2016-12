Aduriz: rinnova con l'Athletic Bilbao

ROMA, 21 DIC - Aritz Aduriz ha rinnovato fino al 2018 con l'Athletic Bilbao. Il centravanti, che peraltro fa parte del giro della Nazionale spagnola guidata da Lopetegui, ha raggiunto un accordo per estendere il proprio contratto per un'altra stagione. Aduriz, che l'11 febbraio 2017 compirà 36 anni, è tutt'ora ritenuto un attaccante affidabile, un giocatore in grado di fare reparto da solo, abile con i piedi e molto forte di testa. La sua clausola rescissoria è di 40 milioni.