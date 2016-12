Marra: Anac, si configura conflitto di interessi

ROMA, 21 DIC - L'Anac ritiene "configurabile il conflitto di interessi" per il caso che riguarda Raffaele Marra e la nomina del fratello alla Direzione Turismo. "Tale situazione", secondo l'Autorità, "sussiste sia nel caso in cui il dirigente abbia svolto un mero ruolo formale nella procedura, che nell'eventualità di una sua partecipazione diretta all'attività istruttoria". La delibera adottata dall'Autorità è stata trasmessa alla Procura di Roma. Nel documento, inoltre, si sottolinea che ci sarebbero delle "contraddizioni" nelle dichiarazioni del sindaco Virginia Raggi. Il primo cittadino ha infatti sostenuto di aver compiuto da sola l'istruttoria sul conferimento degli incarichi dirigenziali ma nell'ordinanza si fa esplicito riferimento alla "istruttoria svolta dalle strutture competenti". La situazione "di palese conflitto di interessi" di Raffaele Marra rispetto alla nomina del fratello, infine, "era conosciuta" dalla Raggi, ma "una tale dichiarazione non è sufficiente per rimuovere il conflitto".