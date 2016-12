Real:Dybala fra gli obiettivi di mercato

ROMA, 21 DIC - Gli operatori di mercato del Real Madrid, dopo il via libera del Tas al mercato estivo 2017, si sono subito messi al lavoro, individuando gli obiettivi per rinforzare la squadra più titolata del mondo. Oltre al portiere Courtois del Chelsea, il club spagnolo - almeno secondo quanto riferisce il quotidiano argentino Olé - ha preso di mira lo juventino Paulo Dybala. La notizia non farà piacere ai tifosi di fede bianconera che conoscono la potenza economica del Real e immaginano la determinazione dei suoi emissari di mercato. In cima alla lista dei giocatori che fanno gola al club blanco' c'è anche Aubameyang, attaccante del Borussia Dortmund. Il colombiano James Rodriguez, dal canto suo, è invece sul piede di partenza: direzione Premier. Dybala ha un contratto con la Juventus fino al 2020 e il club bianconero insiste per il rinnovo. Ma, almeno per il momento, il giocatore argentino avrebbe preso tempo.