Obama sfida Trump, divieto trivellazione in Artico

Barack Obama sfida Donald Trump sull'ambiente, rafforzando la sua eredita' 'verde'. Lo fa annunciando martedì il "divieto permanente di trivellazione" per l'estrazione del gas e del petrolio in vaste aree dell'Artico e dell'Atlantico. Una decisione che sara' molto difficile da annullare per il suo successore, almeno in tempi brevi. Per motivare il suo decreto Obama si e' appellato all'oscura clausola di una legge del 1953, l'Outer Continental Shelf Lands Act, che da al presidente l'autorita' di agire unilateralmente su una questione come quella delle trivellazioni. Clausola a cui sono ricorsi alcuni suoi predecessori per proteggere temporaneamente alcune piccole porzioni di Oceano. La cosa senza precedenti e' la dichiarazione di "divieto permanente" fatta dal presidente uscente che riguarda una area dell'Atlantico che va dal Maine alla Virginia e quasi l'intera costa dell'Alaska. L'unica che puo' rovesciare la decisione e' una corte federale. Il messaggio a Trump, che ha piu' volte detto di voler abrogare molti degli impegni in campo ambientale presi dall'amministrazione Obama (a partire dagli accordi di Parigi sul clima), e' chiaro. Con il presidente uscente che promette di non stare con le mani in mano su diverse altre questioni prima del suo addio alla Casa Bianca il prossimo 20 gennaio. Il divieto permanente di trivellazione e' il maggior risultato ottenuto da Obama nel campo della legislazione ambientale insieme all'obbligo per gli stati di passare da un sistema elettrico basata sui combustibili fossili a uno basato sulle fonti di energia rinnovabile. Nel dettaglio il divieto di trivellazione riguardera' il 98% delle acque federali dell'Artico, ben oltre 465 mila etri quadrati. Una regione dalla natura incontaminata dove vivono orsi polari e balene. Il divieto riguardera' anche le acque lungo la costa Atlantica fino al confine con il Canada. Con l'annuncio di Obama giunto insieme a quello del premier canadese Justine Trudeau per il bando permanente di trivellazione lungo le acque canadesi dell'Artico.