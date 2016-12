Calcio a 5: Falcao ad evento per Norcia

ROMA, 21 DIC - "Falcao, Orange Futsal e Luparense insieme per Norcia". Questo il titolo dell'evento in programma il 27 gennaio prossimo ad Asti, quando la squadra campione d'Italia dell'Orange Futsal ospiterà al Palasanquirico la Luparense, il team tricolore più titolato per un evento di beneficenza in favore del Comune di Norcia, duramente colpito dal terremoto nel Centro Italia. Vestirà la maglia degli Orange Alessandro Rosa Vieira, meglio conosciuto come Falcao, numero 1 del Futsal mondiale, unico nella storia ad essersi aggiudicato per quattro volte il Futsal Award, il premio assegnato ogni anno al miglior calciatore a livello mondiale di Calcio a 5. L'evento prenderà il via alle 20.30 e l'ingresso sarà gratuito, ma sarà allestito un "cubo della solidarietà" il cui ricavato sarà totalmente devoluto al Comune di Norcia.