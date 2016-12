Siria:qaedisti,nessun legame con omicidio ambasciatore

(ANSAMed) - BEIRUT, 21 DIC - L'ala siriana di al Qaida smentisce ogni legame con l'omicidio dell'ambasciatore russo in Turchia. Interpellato dall'ANSA, Muhammad al Ansari, uno dei portavoce di Jabhat Fath al Sham, la sigla che raccoglie i qaidisti siriani, ha affermato che "quanto diffuso oggi da alcuni media è falso" e che il gruppo Jabhat Fath al Sham "non è legato in alcuno mondo all'uccisione dell'ambasciatore russo".