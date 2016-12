Genoa:Juric,Torino ha elementi top class

GENOVA, 21 DIC - Il Genoa chiude il 2016 tra assenze e squalifiche. Burdisso e compagni sono attesi dalla trasferta di Torino contro i granata e dovranno fare i conti con le squalifiche di Rigoni. "Non abbiamo un sostituto con le sue caratteristiche", dice il tecnico. E di Perin: "Giocherà Lamanna". Ma anche con gli infortuni di Pavoletti e Veloso. "Per il centrocampo dipenderà da Rincon, comunque convocato, se non recupera ho provato Edenilson in quel ruolo ma anche Izzo", dice Juric. "Affronteremo una squadra che punta all'Europa, molto temibile in casa, con tantissimo talento in avanti e con giocatori da top class e che sarà arrabbiata per le ultime sconfitte. Servirà lo spirito giusto", ha detto Juric, elencando le doti di Belotti, Ljaijc, Iago Falque, sottolineando le capacità dei terzini di "viaggiare molto" e delle mezzeali "di buttarsi dentro". Una curiosità: tra i convocati c'è il giovanissimo talento Pietro Pellegri (17 marzo 2001) che, se scendesse in campo, batterebbe il record quale più giovane esordiente in A.