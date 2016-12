Tornano a casa i capolavori di Castelvecchio

VERONA, 21 DIC - Ancora poche ore e i 17 quadri rubati dal museo di Castelvecchio a Verona il 18 novembre 2015 torneranno appesi alle mura del Museo di Castelvecchio. Le opere d'arte, sei di Tintoretto, una di Rubens, una di Mantegna, una di Pisanello, una di Jacopo Bellini e un'altra di Giovanni Bellini, piu' altre sei di autori 'minori', per un valore stimato attorno ai 20 milioni di euro, sono in volo di rientro da Kiev dove sono state riconsegnate dal presidente ucraino Poroshenko nelle mani del ministro di Beni Culturali e Turismo Dario Franceschini e del sindaco di Verona Flavio Tosi. "Oggi è una giornata di gioia e soddisfazione - ha detto Franceschini - Il ritorno in Italia dei diciassette capolavori è il frutto di un intenso e proficuo lavoro di squadra nelle indagini e di una positiva collaborazione internazionale. Ringrazio la magistratura, le forze dell'ordine, il corpo diplomatico e le autorità ucraine che hanno permesso di rimarginare una ferita dolorosa al patrimonio culturale italiano e mondiale".