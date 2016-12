Papa esce da Vaticano, va comprare scarpe

ROMA, 21 DIC - Papa Francesco è uscito da Casa Santa Marta per acquistare un paio di scarpe. La visita improvvisa in una Sanitaria di via del Gelsomino a Roma, avvenuta ieri pomeriggio, è documentata da foto e video postate sui social da chi era presente. Nelle immagini postate sui social si vede il pontefice che arriva con l'auto (e due persone lo attendono fuori dalla portiera). Si vede ancora il Papa che gira per la Sanitaria, parla con le persone del negozio, si mette in posa per le foto. Poi sul bancone firma un foglio. Tra le immagini anche quella in cui un giovane della Sanitaria con il camice bianco gli mostra un crocifisso e il pontefice lo benedice.