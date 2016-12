Juve, Marotta replica a Berlusconi

TORINO, 21 DIC - "Cambiare gli arbitri? Per noi non è un problema, noi restiamo vincenti e partiamo per trionfare sempre, come racconta il nostro palmares". Il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, replica così al presidente del Milan, Silvio Berlusconi, che a margine dello scambio di auguri con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva punzecchiato i bianconeri. "Intanto - scherza Marotta in una intervista pubblicata sul sito internet del club bianconero - abbiamo cominciato a cambiare tutte le bandierine del calcio d'angolo nel nostro Stadio che - caso unico in Italia - portano il logo della Juventus...".